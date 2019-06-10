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У РФ заявили про готовність до спільної роботи з новим урядом Молдови

У РФ заявили про готовність до спільної роботи з новим урядом Молдови

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Російська Федерація вітає формування в Молдові нового уряду і налаштована на спільну роботу з відновлення "з демократично обраними органами влади" країни взаємовигідних двосторонніх зв'язків. Про це йдеться в заяві, поширеній МЗС РФ, передає УНН.

"У Москві вітають формування в Республіці Молдова правлячої коаліції й уряду. Налаштовані на спільну роботу з демократично обраними органами влади Молдавії з відновлення взаємовигідних російсько-молдавських зв'язків в різних сферах відповідно до положень Договору про дружбу і співробітництво від 2001 року", - йдеться в заяві.

У МЗС додали, що розраховують на якнайшвидшу нормалізацію ситуації у Кишиневі "в інтересах всіх молдавських громадян і поступального розвитку країни".

"Єдино можливим шляхом вирішення внутрішньополітичної кризи в Молдові є діалог всіх відповідальних політичних сил у відповідності до загальновизнаних демократичних принципів", - відзначили у МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".

Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.

Про те, що відбувається в Молдові, читайте в матеріалі УНН.

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