В рф вероятно готовятся к выводу войск из ЗАЭС. росСМИ назвали условие

Детали

Вечером 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска выводят отдельные подразделения из аннексированной части Запорожской области, а также готовят к эвакуации сотрудников местных оккупационных администраций. Мэр Мелитополя сегодня отметил, что говорить об уходе российских военных из Запорожской области "пока рано".

Однако близкий к кремлю источник "Медузы", а также собеседник, близкий к правительству рф, утверждают, что "россия готова уйти из Запорожской АЭС, взятой под контроль в начале полномасштабной войны. Полностью покидать Запорожскую область при этом кремль "не планирует".

Кроме того, по словам источников Медузы, "по плану Кремля АЭС якобы могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ. В обмен на вывод войск из атомной электростанции российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа через территорию Украины". Собеседники "Медузы" утверждают, что у Кремля и правительства "есть готовность к соглашению".

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Ранее

27 ноября президент НАЭК "Энергоатом" заявил, что есть признаки того, что российские силы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию, которую они захватили в марте вскоре после вторжения.