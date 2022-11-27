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Президент "Енергоатом" заявив, що з'явилися ознаки того, що окупанти готуються залишити Запорізьку АЕС

Президент "Енергоатом" заявив, що з'явилися ознаки того, що окупанти готуються залишити Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 1424002 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент НАЕК "Енергоатом" заявив у неділю, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні невдовзі після вторгнення, передає УНН.

Цитата

"В останні тижні ми фактично отримуємо інформацію про те, що з'явилися ознаки того, що вони, можливо, готуються покинути ЗАЕС", - заявив в ефірі національного телебачення голова "Енергоатому" Петро Котін.

"По-перше, у російських ЗМІ дуже багато повідомлень про те, що варто було б звільнити і, можливо, варто було б передати управління - МАГАТЕ", - сказав він.

Деталі

На запитання, чи не зарано говорити про звільнення ЗАЕС російськими військами, Котін відповів: "Занадто рано. Ми зараз цього не бачимо, але вони готуються".

"Всьому персоналу заборонено проходити контрольно-пропускні пункти та виїжджати на територію України".

Доповнення

Глава МАГАТЕ зустрівся 23 листопада у Стамбулі з російською делегацією, щоб обговорити створення захисної зони навколо найбільшої в Європі станції для запобігання ядерній катастрофі.

У п'ятницю наглядовий орган ООН з атомної енергії повідомив, що три українські атомні електростанції були знову підключені до енергосистеми через два дні після того, як російський ракетний обстріл змусив їх зупинитися вперше за 40 років.

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