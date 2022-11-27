Президент "Енергоатом" заявив, що з'явилися ознаки того, що окупанти готуються залишити Запорізьку АЕС

Цитата

"В останні тижні ми фактично отримуємо інформацію про те, що з'явилися ознаки того, що вони, можливо, готуються покинути ЗАЕС", - заявив в ефірі національного телебачення голова "Енергоатому" Петро Котін.

"По-перше, у російських ЗМІ дуже багато повідомлень про те, що варто було б звільнити і, можливо, варто було б передати управління - МАГАТЕ", - сказав він.

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На запитання, чи не зарано говорити про звільнення ЗАЕС російськими військами, Котін відповів: "Занадто рано. Ми зараз цього не бачимо, але вони готуються".

"Всьому персоналу заборонено проходити контрольно-пропускні пункти та виїжджати на територію України".

Доповнення

Глава МАГАТЕ зустрівся 23 листопада у Стамбулі з російською делегацією, щоб обговорити створення захисної зони навколо найбільшої в Європі станції для запобігання ядерній катастрофі.

У п'ятницю наглядовий орган ООН з атомної енергії повідомив, що три українські атомні електростанції були знову підключені до енергосистеми через два дні після того, як російський ракетний обстріл змусив їх зупинитися вперше за 40 років.