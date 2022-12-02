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У рф ймовірно готуються до виведення військ із ЗАЕС. росЗМІ назвали умову

У рф ймовірно готуються до виведення військ із ЗАЕС. росЗМІ назвали умову

Київ • УНН

 • 1303335 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. росія нібито готова прибрати війська із Запорізької АЕС, щоб гарантувати безперебійний транзит нафти та газу територією України. Про це пише "Медуза" із посиланням на власні джерела в уряді рф, передає УНН.

Деталі

Увечері 1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська виводять окремі підрозділи з анексованої частини Запорізької області, а також готують до евакуації співробітників місцевих окупаційних адміністрацій. Мер Мелітополя сьогодні зазначив, що говорити про відхід російських військових із Запорізької області «поки що рано».

Проте близьке до кремля джерело "Медузи", а також співрозмовник, близький до уряду рф, стверджують, що "росія готова піти із Запорізької АЕС, взятої під контроль на початку повномасштабної війни. Цілком залишати Запорізьку область при цьому кремль "не планує".

Крім того, за словами джерел Медузи, "за планом Кремля АЕС нібито можуть передати або Києву, або МАГАТЕ. В обмін на виведення військ з атомної електростанції російська влада нібито розраховує отримати гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України". Співрозмовники "Медузи" стверджують, що у Кремлі та уряді "є готовність до угоди".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода щодо безпеки Запорізької АЕС має бути досягнута до 2023 року - МАГАТЕ

Раніше

27 листопада президент НАЕК "Енергоатом" заявив, що є ознаки того, що російські сили можуть готуватися покинути Запорізьку атомну електростанцію, яку вони захопили в березні невдовзі після вторгнення.

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