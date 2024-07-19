У россии возникли серьезные проблемы с выполнением амбициозного плана по набору новых солдат. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире «Мы-Украина», передает УНН.

По его словам, даже с количественным набором солдат у них возникают проблемы. Ведь всю эту массу надо обучать, одевать, вооружать, проводить слаживание и обеспечивать командирами, связью и не только.

Юсов отметил, что российская пропаганда продолжает распространять ложь о том, что десятки тысяч контрактников ежемесячно добровольно идут в армию.

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«Если говорить о браваде российской пропаганды, что десятки тысяч контрактников ежемесячно соглашаются и идут в армию. Сейчас с этим проблема - и все новые и новые стимулы и принуждения применяет российская власть, в том числе в глубинке, чтобы по сути заставить к контракту новых граждан рф и не только», - добавил он.

Представитель ГУР сказал, что рано или поздно им снова придется идти на крайние меры и объявлять мобилизацию.