Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что с точки зрения безопасности на границе с беларусью изменений не происходит. Разговоры об обострении носят преимущественно информационный характер, а ситуация остается контролируемой.
С точки зрения безопасности никаких особых изменений на границе с беларусью не происходит. Разговоры об обострении носят преимущественно информационный характер. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В последнее время очень много разговоров об обострении на границе с Украиной и беларусью, но эти разговоры носят преимущественно информационный характер и угрозы (носят - ред.) информационный характер. С точки зрения безопасности никаких изменений особых там не происходит
Дополнение
13 июля сообщалось, что белорусский правитель александр лукашенко заявил об отводе войск в связи с тем, что "напряженность" на границе с Украиной якобы ликвидирована.
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что несмотря на то, что беларусь продолжает осуществлять информационные воздействия, пытается демонстрировать свою военную активность, или участие в каких-то милитарных процессах, ситуация на границе остается полностью стабильной и контролируемой.
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