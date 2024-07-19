С точки зрения безопасности никаких особых изменений на границе с беларусью не происходит. Разговоры об обострении носят преимущественно информационный характер. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В последнее время очень много разговоров об обострении на границе с Украиной и беларусью, но эти разговоры носят преимущественно информационный характер и угрозы (носят - ред.) информационный характер. С точки зрения безопасности никаких изменений особых там не происходит - сказал Юсов.

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13 июля сообщалось, что белорусский правитель александр лукашенко заявил об отводе войск в связи с тем, что "напряженность" на границе с Украиной якобы ликвидирована.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что несмотря на то, что беларусь продолжает осуществлять информационные воздействия, пытается демонстрировать свою военную активность, или участие в каких-то милитарных процессах, ситуация на границе остается полностью стабильной и контролируемой.

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