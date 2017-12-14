В РФ отреагировали на решение Канады о поставке оружия Украине

"Официально одобрив поставки летального оружия Киеву, правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну. Не исключаю, что поставки способны в какой-то мере изменить соотношение сил, противостоящих друг другу на Донбассе, но дело все-таки в другом. Создается очень опасный прецедент. По сути, Канада становится стороной... конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Ф.Клинцевич.

Напомним, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.