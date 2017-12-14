В РФ отреагировали на решение Канады о поставке оружия Украине

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 40844 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 22964 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103117 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104900 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 120878 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104291 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112904 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117298 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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В РФ отреагировали на решение Канады о поставке оружия Украине

В РФ отреагировали на решение Канады о поставке оружия Украине

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Поставки летального оружия из Канады Украине создадут "очень опасный прецедент". Об этом заявил первый зампред комитета совфеда РФ Франц Клинцевич, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Официально одобрив поставки летального оружия Киеву, правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну. Не исключаю, что поставки способны в какой-то мере изменить соотношение сил, противостоящих друг другу на Донбассе, но дело все-таки в другом. Создается очень опасный прецедент. По сути, Канада становится стороной... конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Ф.Клинцевич.

Напомним, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.

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