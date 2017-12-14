В РФ отреагировали на решение Канады о поставке оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Поставки летального оружия из Канады Украине создадут "очень опасный прецедент". Об этом заявил первый зампред комитета совфеда РФ Франц Клинцевич, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Официально одобрив поставки летального оружия Киеву, правительство Канады, на мой взгляд, не до конца понимает, во что оно втягивает свою страну. Не исключаю, что поставки способны в какой-то мере изменить соотношение сил, противостоящих друг другу на Донбассе, но дело все-таки в другом. Создается очень опасный прецедент. По сути, Канада становится стороной... конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал Ф.Клинцевич.
Напомним, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.