У РФ відреагували на рішення Канади про постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Постачання летальної зброї з Канади Україні створить "дуже небезпечний прецедент". Про це заявив перший заступник голови комітету радфеду РФ Франц Клінцевич, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Офіційно схваливши поставки летальної зброї Києву, уряд Канади, на мій погляд, не до кінця розуміє, у що він втягує свою країну. Не виключаю, що поставки здатні певним чином змінити співвідношення сил, що протистоять одна одній на Донбасі, але справа все-таки в іншому. Створюється дуже небезпечний прецедент. По суті, Канада стає стороною... конфлікту з усіма наслідками, що випливають звідси", - сказав Ф.Клінцевич.
Нагадаємо, Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.