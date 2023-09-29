В рф утверждают, что якобы украинская ДРГ пытались зайти на брянщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В рф уверяют, что якобы украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти на территорию рф в районе поселка лугового брянской области, передает УНН со ссылкой на Mash.
Детали
Отмечается, что в составе группы находилось около 50 человек. Во время, якобы, попытки проникнуть на территорию врага были перекрыты некоторые дороги в Новозибковском районе региона и для силовых ведомств был объявлен общий сбор.
Однако вскоре было заявлено, что российским военным якобы удалось вытеснить украинскую ДРГ до прорыва границы в районе Лугового Брянской области.
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Напомним
Легион "Свобода России" заявил, что работает на территории белгородской области в рф - продолжают зачистку.