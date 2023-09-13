У розвідці підтвердили успішну "бавовну" на хімзаводі у рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Є інформація про успішну «бавовну» на тверському хімзаводі в росії. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
Цитата
«Є інформація про «бавовну» на цьому обєкті (Редкінському дослідницькому заводі – ред.). «Бавовна» успішна, досягла своїх цілей», - сказав Юсов.
Доповнення
У росії заявили, що вранці була спроба атакувати тверський хімзавод безпілотником, який нібито знищили.
Редкінський дослідний завод — одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості.