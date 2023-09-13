У рф заявили про атаку БПЛА на тверську область, пошкоджено хімзавод
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У росії заявили, що вранці була спроба атакувати тверський хімзавод безпілотником, який нібито знищили. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot, пише УНН.
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Так, повідомляється, що об'єктом атаки став Редкінський хімічний завод у конаківському районі. БПЛА був помічений і нібито ліквідований о п'ятій годині ранку. Уламки впали на території заводу. Постраждалих немає.
Повідомляється, що Редкінський дослідний завод — одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості.
Крім того, наголошується, що уламки БПЛА, нібито знищеного над Редкінським заводом у тверській області, звалилися на склад, який орендує компанія "НВЦ Спецнафтопродукт"
«Невеликих пошкоджень зазнала одна порожня цистерна. Також вибило вікна в найближчій будівлі заводу. Загоряння і розливу хімікатів не було. Ніхто з людей не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Губернатор тверської області Ігор Руденя також заявив, що на території конаковського округу тверської області силами ППО міністерства оборони російської федерації було знищено безпілотний апарат.
Доповнення
Вночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе в місті Севастополі. Унаслідок — зазнали пошкоджень два кораблі, що перебувають на ремонті.