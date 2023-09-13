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В рф заявили об атаке БПЛА на тверскую область, поврежден химзавод

В рф заявили об атаке БПЛА на тверскую область, поврежден химзавод

Киев • УНН

 • 547029 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В россии заявили что утром была попытка атаковать тверской химзавод беспилотником, который якобы уничтожили. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot, пишет УНН.

Детали

Так, сообщается, что объектом атаки стал Редкинский химический завод в конаковском районе. БПЛА был замечен и якобы ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет.

Сообщается, что Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в россии. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.

Кроме того, отмечается, что обломки БПЛА, якобы уничтоженного над Редкинским заводом в тверской области, рухнули на склад, который арендует компания "НПЦ Спецнефтьпродукт"

«Небольшие повреждения получила одна пустая цистерна. Также выбило окна в ближайшем здании завода. Возгорания и разлива химикатов не было. Никто из людей не пострадал», - говориться в сообщении.

Губернатор тверской области игорь руденя также заявил, что на территории Конаковского округа тверской области силами ПВО министерства обороны российской федерации был уничтожен беспилотный аппарат.

Дополнение

Ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте.

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