В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф

Цитата

«Есть информация о «хлопке» на этом объекте (Редкинском опытном заводе – ред.). «Хлопок» успешный, достиг своих целей», - сказал Юсов.

Дополнение

В россии заявили, что утром была попытка атаковать тверской химзавод беспилотником, который якобы уничтожили.

Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в россии. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.