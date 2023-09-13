В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Есть информация об успешном «хлопке» на тверском химзаводе в россии. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
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«Есть информация о «хлопке» на этом объекте (Редкинском опытном заводе – ред.). «Хлопок» успешный, достиг своих целей», - сказал Юсов.
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В россии заявили, что утром была попытка атаковать тверской химзавод беспилотником, который якобы уничтожили.
Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в россии. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.