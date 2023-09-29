У рф стверджують, що нібито українська ДРГ намагалися зайти на брянщину

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Зазначається, що у складі групи перебувало близько 50 осіб. Під час, буцімто, спроби проникнути на територію ворога було перекрито деякі дороги у новозибківському районі регіону та для силових відомств було оголошено загальний збір.

Проте невдовзі було заявлено, що російським воєнним ніби вдалося витіснити українську ДРГ до прориву кордону в районі Лугового Брянської області.

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Нагадаємо

Легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на території білгородської області у рф - продовжують зачистку.