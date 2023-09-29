У рф стверджують, що нібито українська ДРГ намагалися зайти на брянщину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У рф запевняють, що нібито українська диверсійно-розвідувальна група спробувала зайти на територію рф у районі селища лугового брянської області, передає УНН із посиланням на Mash.
Деталі
Зазначається, що у складі групи перебувало близько 50 осіб. Під час, буцімто, спроби проникнути на територію ворога було перекрито деякі дороги у новозибківському районі регіону та для силових відомств було оголошено загальний збір.
Проте невдовзі було заявлено, що російським воєнним ніби вдалося витіснити українську ДРГ до прориву кордону в районі Лугового Брянської області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У розвідці підтвердили успішну "бавовну" на хімзаводі у рф
Нагадаємо
Легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на території білгородської області у рф - продовжують зачистку.