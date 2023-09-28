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Продовжують зачистку: легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на білгородщині

Продовжують зачистку: легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на білгородщині

Київ • УНН

 • 143431 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на території білгородської області у рф - продовжують зачистку, передає УНН.

Цитата

"... наші гурти зараз працюють  на території білгородської області", - йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу Легіону.

Додамо

У повідомленні зазначено, що серед легіонерів поранених та загиблих немає.

"... працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште коношенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Як було зазначено у матеріалі The Guardian, бійці легіону «Свобода Росії» планують ще один рейд на територію росії. 

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