Продовжують зачистку: легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на білгородщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Легіон "Свобода Росії" заявив, що працює на території білгородської області у рф - продовжують зачистку, передає УНН.
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"... наші гурти зараз працюють на території білгородської області", - йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу Легіону.
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У повідомленні зазначено, що серед легіонерів поранених та загиблих немає.
"... працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште коношенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Як було зазначено у матеріалі The Guardian, бійці легіону «Свобода Росії» планують ще один рейд на територію росії.