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Продолжают зачистку: легион "Свобода России" заявил, что работает на Белгородщине

Киев • УНН

 • 143429 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Легион "Свобода России" заявил, что работает на территории белгородской области в рф - продолжают зачистку, передает УНН.

Цитата

"...наши группы сейчас работают  на территории Белгородской области", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Легиона.

Добавим

В сообщении указано, что среди легионеров раненых и погибших нет.

"...работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорится в сообщении.

Ранее

Как было отмечено в материале The Guardian, бойцы легиона «Свобода России» планируют еще один рейд на территорию россии. 

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