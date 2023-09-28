Продолжают зачистку: легион "Свобода России" заявил, что работает на Белгородщине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Легион "Свобода России" заявил, что работает на территории белгородской области в рф - продолжают зачистку, передает УНН.
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"...наши группы сейчас работают на территории Белгородской области", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Легиона.
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В сообщении указано, что среди легионеров раненых и погибших нет.
"...работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорится в сообщении.
Ранее
Как было отмечено в материале The Guardian, бойцы легиона «Свобода России» планируют еще один рейд на территорию россии.