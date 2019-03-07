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В РФ еще двум украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу — адвокат

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении ещё двух украинских военнопленных моряков Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы”, — написал Полозов.

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Полозов добавил, что адвокаты заявили о недопустимости проведения подобной экспертизы, как непредусмотренной третьей Женевской конвенцией.

Адвокат отметил, что следствие не предоставило информацию относительно направления в компетентные органы Украины соответствующего запроса об истребовании информации о состоянии психического здоровья военнопленных.

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“В связи с тем, что следствие имеет намерение проводить экспертизу вне зависимости от позиции защиты, адвокатами были заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы в связи с необходимостью оказания юридической помощи военнопленным”, — добавил Полозов.

За текущую неделю проведение психолого-психиатрической экспертизы было назначено в отношении восьми военнопленных моряков.

Адвокат так же добавил, что на следующей неделе планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы ещё в отношении двенадцати военнопленных.

Напомним, 5 марта состоялись следственные действие в отношении трех пленных моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

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