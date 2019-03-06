Військовополонених моряків хочуть відправити на психіатричну експертизу – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Військовополонених українських моряків та їх адвокатів російське слідство ознайомило з постановою про призначення психолого-психіатричної експертизи. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох полонених моряків: Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.
"Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Стосовно кожного військовополоненого їх захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 "Про поводження з військовополоненими" не передбачає проведення стосовно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз", - повідомив Полозов.
За його словами, адвокати наголосили, що якщо всупереч положенням норм міжнародного права дана експертиза все ж буде проводитися, то захист військовополонених наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні, оскільки норми законодавства РФ допускають присутність адвоката при проведенні такої експертизи.
Він додав, що упродовж найближчих двох тижнів слідство планує ознайомити з постановами про призначення експертизи всіх військовополонених та їх захисників.
Як повідомляв УНН, що адвокати військовополонених моряків готують перший пакет документів для подачі скарг до ЄСПЛ.
Раніше повідомлялося, що у РФ допитали військовополоненого лейтенанта ВМС України Владислава Костишина.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.