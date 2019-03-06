Военнопленных моряков хотят отправить на психиатрическую экспертизу – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Военнопленных украинских моряков и их адвокатов российское следствие ознакомило с постановлением о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, 5 марта состоялись следственные действие в отношении трех пленных моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.
"Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленного защита заявила, что третья Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными" не предусматривает проведения в отношении военнопленных любых психолого-психиатрических экспертиз", - сообщил Полозов.
По его словам, адвокаты отметили, что если вопреки положениям норм международного права данная экспертиза все же будет проводиться, то защита военнопленных настаивает на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении, поскольку нормы законодательства РФ допускают присутствие адвоката при проведении такой экспертизы.
Он добавил, что в течение ближайших двух недель следствие планирует ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы всех военнопленных и их защитников.
Как сообщал УНН, что адвокаты военнопленных моряков готовят первый пакет документов для подачи жалоб в ЕСПЧ.
Ранее сообщалось, что в РФ допросили военнопленного лейтенанта ВМС Украины Владислава Костишина.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.