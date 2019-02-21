У РФ допитали військовополоненого лейтенанта ВМС України

"Тільки що відбулися слідчі дії щодо військовополоненого лейтенанта ВМСУ Владислава Костишина. В ході допиту Костишин повідомив, що є військовополоненим, і на нього поширюється дії Женевської конвенції", - написав Єлісєєв.

За словами захисника, перед початком слідчих дій вдалося поговорити з Владом. Він розповів про умови свого утримання та стан здоров'я.

"У нього все добре, і він знає, що величезна кількість людей як в Росії, так і в Україні бореться за нього та інших моряків, і вони не забуті", - додав адвокат.

Як повідомляв УНН, апеляційний суд в Москві залишив під арештом шосту четвірку військовополонених українських моряків.

Раніше в РФ допитали військовополоненого капітана другого рангу ВМСУ Дениса Гриценка.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.