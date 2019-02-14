В РФ допросили еще одного военнопленного моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В России состоялся допрос военнопленного капитана второго ранга ВМСУ Дениса Гриценко, захваченного во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"14 февраля состоялись следственные действия в отношении военнопленного капитана второго ранга ВМСУ Дениса Гриценко. В ходе допроса Гриценко сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 третьей Женевской конвенции. А также заявил, что является военнопленным", - написал защитник.
По его словам, отвечая на вопросы адвоката, Гриценко сообщил об условиях содержания и о состоянии здоровья. Также до начала допроса следствием было предоставлено время для общения наедине.
"Обсудили вчерашнее заседание суда. Денис поделился своими впечатлениями. Был очень рад видеть в зале суда людей, пришедших поддержать военнопленных", - сообщил Полозов.
Кроме того, в ходе следственных действий был заявлен ряд ходатайств, в том числе о приобщении к материалам дела заверенного перевода резолюции ПАСЕ 2259 (2019) "Эскалация напряженности в Азовском море, Керченском проливе и угрозы европейской безопасности", отметил адвокат.
"Надо отметить, что Денис Гриценко находится в хорошем моральном состоянии, здоров. Много читает, отлично ориентируется в политической повестке, несмотря на наличие единственного источника информации в камере в виде телевизора с российскими каналами", - рассказал Полозов.
Как сообщал УНН, что в России допросили украинского военнопленного моряка, старшего матроса "Никополя" Вячеслава Зинченко.
Ранее российские следователи допросили четырех военнопленных украинских моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.