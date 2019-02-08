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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76912 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101201 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135855 просмотра

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7 марта, 17:42 • 134318 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131572 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125990 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В РФ допросили украинского военнопленного моряка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четверг, 7 февраля, в России состоялся допрос украинского военнопленного моряка, старшего матроса "Никополя" Вячеслава Зинченко. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня (7 февраля - ред.) состоялись следственные действия — допрос в отношении военнопленного Вячеслава Зинченко. В ходе допроса Вячеслав ещё раз заявил следствию, что является военнопленным, сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 третьей Женевской конвенцией (ФИО, дата рождения, звание), на другие вопросы следователя отвечать отказался, воспользовавшись правом не давать показания”, — сообщил адвокат.

По его словам, до начала допроса Вячеславу было предоставлено время для конфиденциального общения с адвокатом. Моряк ответил на вопросы адвоката Эмине Авамилевой о состоянии здоровья и по условиям содержания под стражей.

“Он рассказал, что получил уже более 30 писем из Франции, США, Германии, Канады, Украины и России. В одном из писем был детский рисунок с корабликом и надписью "Слава Украине!", который его очень растрогал. Вячеслав Зинченко передаёт слова благодарности всем, кто написал ему письма и ждёт новые”, — добавил Полозов.

Напомним, 7 февраля апелляционный суд в Москве оставил под стражей четырех украинских военнопленных моряков, захваченных РФ во время инцидента в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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