У РФ допитали українського військовополоненого моряка

"Сьогодні (7 лютого - ред.) відбулися слідчі дії - допит щодо військовополоненого В'ячеслава Зінченка. Під час допиту В'ячеслав ще раз заявив слідству, що є військовополоненим, повідомив відомості, передбачені статтею 17 третьої Женевської конвенції (ПІБ, дата народження, звання), на інші запитання слідчого відповідати відмовився, скориставшись правом не давати свідчення", - повідомив адвокат.

За його словами, до початку допиту В'ячеславу було надано час для конфіденційного спілкування з адвокатом. Моряк відповів на питання адвоката Еміне Авамілєвої про стан здоров'я і про умови утримання під вартою.

"Він розповів, що отримав вже більше 30 листів з Франції, США, Німеччини, Канади, України та Росії. В одному з листів був дитячий малюнок з корабликом і написом "Слава Україні!", який його дуже розчулив. В'ячеслав Зінченко передає слова подяки всім, хто написав йому листи і чекає нові", - додав Полозов.

Нагадаємо, 7 лютого апеляційний суд у Москві залишив під вартою чотирьох українських військовополонених моряків, захоплених РФ під час інциденту в районі Керченської протоки.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.