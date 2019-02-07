Суд в Москве оставил под арестом четырех военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Апелляционный суд в Москве оставил под стражей четырех украинских военнопленных моряков, захваченных РФ во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов Facebook, передает УНН.
"Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей", - написал защитник.
Он отметил, что апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы стороны защиты по первой четверке военнопленных украинских моряков Владимиру Терещенко, Сергею Попову, Богдану Головашу, Андрею Шевченко.
Кроме того, по ходатайству следствия, судебное заседание прошло в закрытом режиме.
По словам Полозова, суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Также жалобы были оставлены без удовлетворения.
Как сообщал УНН, 7 февраля городской суд рассмотрит апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.