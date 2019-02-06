Завтра суд Москви розгляне апеляцію українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра, 7 лютого, Московський міський суд розгляне апеляційні скарги на постанову Лефортовський районного суду. Про це написав Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"У четвер 07 лютого в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанову Лефортовського районного суду: Володимир Терещенко, Сергій Попов, Богдан Головаш, Андрій Шевченко", - написав Полозов.
Початок судового засідання о 10:10, зал 327.
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Як повідомляв УНН, вже призначено розгляд апеляційних скарг на рішення суду про продовження арешту українських моряків.
Нагадаємо, слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ допитали захоплених українських моряків Юрія Без'язичного і Михайла Власюка.