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Завтра суд Москви розгляне апеляцію українських моряків

Завтра суд Москви розгляне апеляцію українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Завтра, 7 лютого, Московський міський суд розгляне апеляційні скарги на постанову Лефортовський районного суду. Про це написав Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

"У четвер 07 лютого в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційних скарг на постанову Лефортовського районного суду: Володимир Терещенко, Сергій Попов, Богдан Головаш, Андрій Шевченко", - написав Полозов.

Початок судового засідання о 10:10, зал 327.

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Як повідомляв УНН, вже призначено розгляд апеляційних скарг на рішення суду про продовження арешту українських моряків.

Нагадаємо, слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ допитали захоплених українських моряків Юрія Без'язичного і Михайла Власюка.

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