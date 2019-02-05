Російська ФСБ допитала ще двох українських полонених моряків - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Слідчі Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ допитали захоплених українських моряків Юрія Без'язичного і Михайла Власюка. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію адвоката Миколу Полозова на свой сторінці у Facebook.
“Вчора відбулися слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні — з Юрієм Без’язичним. Слідчими СУ ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк і Без’язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими. В ході допитів захистом була долучена низка заяв і клопотань слідства, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими”, — написав адвокат.
За словами Полозова, співробітники ФСБ за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовим на побачення і телефонні переговори.
“Найчастіше особи, в чиєму провадженні знаходяться кримінальні справи, зловживають своїм правом давати дозволи на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів у пряму залежність від одержання необхідних для слідства показань” — зазначив Полозов.
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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО — в Москві.
Як повідомляв УНН, раніше у Росії допитали чотирьох військовополонених українських моряків.