Российская ФСБ допросила еще двух украинских пленных моряков - адвокат

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ допросили захваченных украинских моряков Юрия Безъязычного и Михаила Власюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию адвоката Николая Полозова на свой странице в Facebook.

"Вчера состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня - с Юрием Безъязычным. Следователями СУ ФСБ России были проведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный еще раз заявили о том, что являются военнопленными. В ходе допросов защитой была приобщена ряд заявлений и ходатайств следствия, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими", - написал адвокат.

По словам Полозова, сотрудники ФСБ за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военным на свидание и телефонные переговоры.

"Зачастую лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидание и звонки, и ставят вынесения подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний", - отметил Полозов.

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Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО - в Москве.

Как сообщал УНН, ранее в России допросили четырех военнопленных украинских моряков.

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