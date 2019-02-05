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Омбудсмен: інформація про гепатит B в одного із моряків перевіряється

Омбудсмен: інформація про гепатит B в одного із моряків перевіряється

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Після медичного обстеження з'явилася інформація, що у військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера виявили гепатит B у СІЗО "Матроська тиша", наразі ця інформація перевіряється. Про це заявила в ефірі одного з телеканалів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Дійсно через обстеження стало відомо, що в Андрія Ейдера виявили гепатит B, зараз ми перевіряємо цю інформацію. Я звернулася до всіх причетних даного діагнозу і сьогодні буду зустрічатися із представниками Ради Європи, щоб питання передачі наших поранених було передано до третьої сторони, якщо РФ не може їх вилікувати та згідно Женевської конвенції 1949 року звільнити як моряків, які були захоплені у полон", - розповіла Денісова.

За її словами, він міг захворіти на гепатит B під час оперативного втручання, адже у нього було поранення.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що його підзахисного українського військовополоненого моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом В у "Матроській тиші".

Як повідомляв УНН, адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова зустрілася зі своїм підзахисним у московському СІЗО "Лефортово", де оглянула епікриз, виданий Андрію у "Матроській тиші". Аналізи датовані 20-м листопада, майже за тиждень до того, як моряка захопили.

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