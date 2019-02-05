Омбудсмен: информация о гепатите B у одного из моряков проверяется
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. После медицинского обследования появилась информация, что у военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера обнаружили гепатит B в СИЗО "Матросская тишина", на данный момент эта информация проверяется. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Действительно через обследование стало известно, что у Андрея Эйдера обнаружили гепатит B, сейчас мы проверяем эту информацию. Я обратилась ко всем причастным данного диагноза и сегодня буду встречаться с представителями Совета Европы, чтобы вопрос передачи наших раненых был передан к третьей стороне, если РФ не может их вылечить и согласно Женевской конвенции 1949 года освободить как моряков, которые были захвачены в плен", - рассказала Денисова.
По ее словам, он мог заболеть гепатитом B во время оперативного вмешательства, ведь у него было ранение.
Напомним, адвокат Николай Полозов заявил, что его подзащитного украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом В в "Матросской тишине".
Как сообщал УНН, адвокат военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера Александра Маркова встретилась со своим подзащитным в московском СИЗО "Лефортово", где осмотрела эпикриз, выданный Андрею в "Матросской тишине". Анализы датированы 20-м ноября, почти за неделю до того, как моряка захватили.