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У РФ допитали чотирьох військовополонених українських моряків

У РФ допитали чотирьох військовополонених українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чотирьох військовополонених українських моряків, захоплених Росією, допитали російські слідчі. Про це заявив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

"30.01.19 і 31.01.19 відбулися слідчі дії (допити) щодо військовополонених: Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Сергій Чуліба", - написав захисник.

За його словами, під час слідчих дій військовополонені відповіли на запитання слідчих у рамках статті 17 третьої Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими".

Також поранені військовополонені додатково відповіли на запитання адвокатів щодо стану здоров'я.

"Крім того, щодо поранених військовополонених адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні або нейтральній країні (відповідно до положень Конвенції), і проведенні медичного обстеження в лікувальних установах поза системою ФСВП", - зазначив Полозов.

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Він додав, що стосовно інших українських моряків слідчі дії будуть проводитися наступного тижня.

Як повідомляв УНН, поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока, за інформацією російського слідчого, були переведені з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" в СІЗО "Лефортово".

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова повідомила, що у одного з поранених українських моряків є осколки в руці. На це в російському СІЗО "Матроська тиша" заявили, що стан здоров'я українського військовополоненого моряка Василя Сороки задовільний. А рука хлопця, за словами російських лікарів, набрякла через використання еспандера.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві. Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам.

15 і 16 січня 2019 року суд у Москві продовжив термін утримання під вартою усіх 24 військовополонених українських моряків.

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