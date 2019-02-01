В РФ допросили четырех военнопленных украинских моряков

"30.01.19 и 31.01.19 состоялись следственные действия (допросы) в отношении военнопленных: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Сергей Чулиба", - написал защитник.

По его словам, во время следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными".

Также раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

"Кроме того, в отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН", - отметил Полозов.

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Он добавил, что в отношении остальных украинских моряков следственные действия будут производиться на следующей неделе.

Как сообщал УНН, раненые военнопленные украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока, по информации российского следователя, были переведены из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у одного из раненых украинских моряков есть осколки в руке. На это в российском СИЗО "Матросская тишина" заявили, что состояние здоровья украинского военнопленного моряка Василия Сороки удовлетворительное. А рука парня, по словам российских врачей, отекла из-за использования эспандера.

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. Подконтрольный РФ суд Крыма отказал в апелляции всем 24 украинским морякам.

15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.