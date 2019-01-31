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Полоненого моряка Ейдера просять вивезти з Росії для лікування

Полоненого моряка Ейдера просять вивезти з Росії для лікування

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Адвокат полоненого Росією українського моряка Андрія Ейдера Анна Маркова вперше зустрілася зі своїм підзахисним в новому місці утримання під вартою - в СІЗО "Лефортово". Захисниця подала клопотання про переведення моряка на лікування в Україну або іншу країну, повідомляє УНН з посиланням на її заяву в Facebook.

"Сьогодні вперше побачилася зі своїм підзахисним Андрієм Ейдером на слідчій дії вже в новій обстановці - Лефортово. Заявили клопотання про переведення пораненого в Україну або ж третю країну, а також про переведення для обстеження і лікування в цивільну медичну установи відповідного профілю", - написала адвокат українського моряка.

Раніше УНН повідомляв, що посол Євросоюзу в Росії вимагав негайно відпустити українських моряків.

Глави МЗС Чехії та Данії пригрозили Росії санкціями, якщо українські моряки не будуть звільнені.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.

Українські Національні Новини

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