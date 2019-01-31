Пленного моряка Эйдера просят вывезти из России для лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Адвокат плененного Россией украинского моряка Андрея Эйдера Анна Маркова впервые встретилась со своим подзащитным в новом месте удержания под стражей – в СИЗО "Лефортово". Защитница подала ходатайство о переводе моряка на лечение в Украину или другую страну, сообщает УНН со ссылкой на ее заявление в Facebook.
"Сегодня впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - Лефортово. Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", - написала адвокат украинского моряка.
Ранее УНН сообщал, что посол Евросоюза в России потребовал немедленно отпустить украинских моряков.
Главы МИД Чехии и Дании пригрозили России санкциями, если украинские моряки не будут освобождены.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.