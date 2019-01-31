Пленного моряка Эйдера просят вывезти из России для лечения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82032 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137849 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135908 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132158 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126381 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164260 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117947 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пленного моряка Эйдера просят вывезти из России для лечения

Пленного моряка Эйдера просят вывезти из России для лечения

Киев  •  УНН

 • 13383 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Адвокат плененного Россией украинского моряка Андрея Эйдера Анна Маркова впервые встретилась со своим подзащитным в новом месте удержания под стражей – в СИЗО "Лефортово". Защитница подала ходатайство о переводе моряка на лечение в Украину или другую страну, сообщает УНН со ссылкой на ее заявление в Facebook.

"Сегодня впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - Лефортово. Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", - написала адвокат украинского моряка.

Ранее УНН сообщал, что посол Евросоюза в России потребовал немедленно отпустить украинских моряков

Главы МИД Чехии и Дании пригрозили России санкциями, если украинские моряки не будут освобождены. 

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.

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