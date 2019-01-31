Посол ЄС у РФ зробив демарш через українських моряків

"Посол (Едерер - ред.) нагадав добре відому позицію ЄС щодо триваючого затримання Росією українських військовослужбовців", - йдеться у заяві представника ЄС за результатами зустрічі, яка відбулася в середу, 30 січня.

У відповіді підкреслюється, що ЄС очікує від Росії негайного і безумовного звільнення 24 захоплених українських моряків, а також поваги їхніх прав на юридичний захист та безперешкодний доступ до них консульських співробітників. Брюссель також закликає Москву забезпечити доступ пораненим морякам до належної медичної допомоги. А застосування Росією сили 25 листопада минулого року знову назвали "неприйнятною".

Своєю чергою постпредство РФ при ЄС трактувало зустріч по-іншому. У його заяві наголошується, що обговорювалася "ситуація в Україні в контексті порушення, що мало місце 25 листопада 2018 року, українськими ВМС держкордону Росії в районі Керченської протоки". У Москві також хотіли б побачити з боку ЄС "принципового підходу щодо грубих порушень прав людини, дискримінації національних і мовних меншин, а також проявів неонацизму та антисемітизму в Україні".

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.