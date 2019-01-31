Посол ЕС в РФ предпринял демарш из-за украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко предпринял официальный демарш - классический инструмент в дипломатии, означающий выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства с целью заявить свою позицию или выразить протест. Об этом сообщила официальный представитель ЕС, передает УНН со ссылкой на DW.
"Посол (Эдерер - ред.) напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих", - говорится в заявлении представителя ЕС по результатам встречи, которая состоялась в среду, 30 января.
В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали "неприемлемым".
В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась "ситуация в Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива". В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС "принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине".
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.