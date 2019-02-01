Адвокаты украинского пленного моряка ходатайствуют о его лечении за границей

"Мы ходатайствовали о передаче военнопленного Сороки для лечения в Украину или в нейтральную страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи, в частности в "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - сказал адвокат.



Сергей Бадамшин отметил, что состояние здоровья моряка на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит. Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее доктор в "Лефортово" обнаружил повреждение ещё одной мышцы.



Как сообщал УНН, у одного из раненых украинских моряков (Василия Сороки) обнаружили осколки в руке.



В конце января его перевели из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово" в столице РФ.



Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Чёрном море в порт Мариуполя в Азовском море.

24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

15 и 16 января 2019 года суд в Москве продлил срок содержания под стражей всех 24 военнопленных украинских моряков.