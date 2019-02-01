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Адвокати українського полоненого моряка клопочуть про його лікування за кордоном

Адвокати українського полоненого моряка клопочуть про його лікування за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Захист полоненого моряка Василя Сороки, який знаходиться в СІЗО "Лефортово" подала клопотання про його переведення в іншу країну для лікування. Про це адвокат арештованого Сергій Бадамшін повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Ми клопотали про передачу військовополоненого Сороки для лікування в Україні або в нейтральну країну, а також про переведення для обстеження і лікування в цивільні медичні установи, оснащені відповідним обладнанням, в яких можливе надання належної і відповідає стандартам надання медичної допомоги, зокрема в "Науково-дослідний інститут швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського", - сказав адвокат.

Сергій Бадамшін зазначив, що стан здоров'я моряка на сьогодні стабілізувався, погіршення стану руки не відбувається. Усе також мучать болі, функції пальців, кисті не відновлюються, набряк не спав. Проте доктор в "Лефортово" виявив пошкодження ще одного м'яза.

Як повідомляв УНН, у одного з поранених українських моряків (Василя Сороки) виявили осколки в руці.

В кінці січня його перевели з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" в СІЗО "Лефортово" в столиці РФ.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.
24 українських моряка заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.

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