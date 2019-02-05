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Призначили розгляд апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків

Призначили розгляд апеляційних скарг щодо продовження арешту українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вже призначено розгляд апеляційних скарг на рішення суду про продовження арешту українських моряків. Про це заявила в ефірі одного з телеканалів Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Зараз призначені розгляди апеляційних скарг, у нас є перша четвірка на сьоме лютого. Потім 12 та 13 лютого будуть розглядатися ці апеляційні скарги", - сказала Денісова.

За її словами, слідчі дії йдуть, адвокати потрапляють до українських військовополонених.

"Вони говорять, що їхній моральний стан дуже високий, всі вони вважають себе військовополоненими, показання ніякі не надають. Проте їхній фізичний стан погіршується, тому що тримання в таких умовах, як розповідає РФ "дуже гарних", безумовно наносить велику шкоду їхньому здоров’ю", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.

Як повідомляв УНН, після медичного обстеження з'явилася інформація, що у військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера виявили гепатит B у СІЗО "Матроська тиша", наразі ця інформація перевіряється.

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