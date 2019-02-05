Назначили рассмотрение апелляционных жалоб о продлении ареста украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Уже назначено рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда о продлении ареста украинских моряков. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сейчас предназначены разбирательства апелляционных жалоб, у нас есть первая четверка на седьмое февраля. Затем 12 и 13 февраля будут рассматриваться эти апелляционные жалобы", - сказала Денисова.
По ее словам, следственные действия идут, адвокаты попадают к украинским военнопленным.
"Они говорят, что их моральное состояние очень высокое, все они считают себя военнопленными, показания никакие не оказывают. Однако их физическое состояние ухудшается, так как содержание в таких условиях, как рассказывает РФ "очень хорошее", безусловно наносит большой вред их здоровью", - рассказала Денисова.
Напомним, состояние здоровья шести пленных украинских моряков ухудшается.
Как сообщал УНН, после медицинского обследования появилась информация, что у военнопленного украинского моряка Андрея Эйдер обнаружили гепатит B в СИЗО "Матросская тишина", пока эта информация проверяется.