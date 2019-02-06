Завтра суд Москвы рассмотрит апелляцию украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Завтра, 7 февраля, Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда. Об этом написал Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"В четверг 07 февраля в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда: Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш, Андрей Шевченко", - написал Полозов.
Начало судебного заседания в 10:10, зал 327.
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Как сообщал УНН, уже назначено рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда о продлении ареста украинских моряков.
Напомним, следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ допросили захваченных украинских моряков Юрия Безъязычного и Михаила Власюка.