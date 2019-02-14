У РФ допитали ще одного військовополоненого моряка

"14 лютого відбулися слідчі дії щодо військовополоненого капітана другого рангу ВМСУ Дениса Гриценко. В ході допиту Гриценко повідомив відомості, передбачені статтею 17 третьої Женевської конвенції. А також заявив, що є військовополоненим", - написав захисник.

За його словами, відповідаючи на питання адвоката, Гриценко повідомив про умови утримання і про стан здоров'я. Також до початку допиту слідством було надано час для спілкування наодинці.

"Обговорили вчорашнє засідання суду. Денис поділився своїми враженнями. Був дуже радий бачити в залі суду людей, які прийшли підтримати військовополонених", - повідомив Полозов.

Крім того, в ході слідчих дій було заявлено ряд клопотань, в тому числі про залучення до матеріалів справи завіреного перекладу резолюції ПАРЄ 2259 (2019) "Ескалація напруженості в Азовському морі, Керченській протоці і загрози європейській безпеці", зазначив адвокат.

"Треба відзначити, що Денис Гриценко перебуває в доброму моральному стані, здоровий. Багато читає, відмінно орієнтується в політичному порядку, незважаючи на наявність єдиного джерела інформації в камері у вигляді телевізора з російськими каналами", - розповів Полозов.

Як повідомляв УНН, що в Росії допитали українського військовополоненого моряка, старшого матроса "Нікополя" В'ячеслава Зінченка.

Раніше російські слідчі допитали чотирьох військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.