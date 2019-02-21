В РФ допросили военнопленного лейтенанта ВМС Украины

"Только что состоялись следственные действия в отношении военнопленного лейтенанта ВМСУ Владислава Костишина. В ходе допроса Костишин сообщил, что является военнопленным, и на него распространяется действия Женевской конвенции", - написал Елисеев.

За словами защитника, перед началом следственных действий удалось поговорить с Владом. Он рассказал об условиях своего содержания и состоянии здоровья.

"У него все хорошо, и он знает, что огромное количество людей как в России, так и в Украине борется за него и других моряков, и они не забыты", - добавил адвокат.

Как сообщал УНН, апелляционный суд в Москве оставил под арестом шестую четверку военнопленных украинских моряков.

Ранее в РФ допросили военнопленного капитана второго ранга ВМСУ Дениса Гриценко.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.