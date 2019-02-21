У справі моряків не варто очікувати ніяких зрушень до виборів в Україні - Новіков

Коментуючи розгляд в суді апеляцій щодо продовження арешту військовополоненим морякам Ілля Новіков вважає, що ніяких зрушень не варто очікувати до виборів президента в Україні.

"Від зміни дат нічого не змінюється. Ні по одній з цих апеляцій ніхто, включаючи захист, на чекав ніякого іншого рішення окрім як залишити в силі. Ми розуміємо, що для українських виборів, по крайній мірі, скоріше за все, нічого істотного відбуватися не буде", - сказав Новіков.

Нагадаємо, українські військовополонені моряки, утримувані в СІЗО в "Лефортово", почали проходити поглиблене медичне обстеження.

Як повідомляв УНН, апеляційна інстанція Московського міського суду залишила в силі постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою чотирьох військовополонених українських моряків до кінця квітня.

Раніше повідомлялося, що апеляційну скаргу по полоненим морякам перенесли через проблеми з перекладом документів на українську мову.

Як повідомляв УНН, 13 лютого суд Москви визнав законним арешт чотирьох українських моряків до 24 квітня.



25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.