Українські полонені моряки почали проходити медичне обстеження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Українські військовополонені моряки, утримувані в СІЗО в "Лефортово", почали проходити поглиблене медичне обстеження. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова, передає УНН.
"Керівництво СІЗО "Лефортово" і слыдство ФСБ Росії провели переговори з Департаментом охорони здоров'я міста Москви. В результаті вже сьогодні для проведення поглибленого обстеження український моряк Андрій Артем'єв спрямований в цивільне медичний заклад 1-ю Градську лікарню", - йдеться в повідомленні.
Також омбудсмен РФ додала, що українські моряки Андрій Ейдер і Василь Сорока 21 лютого відбудуться огляд, відповідно, в 1-й Градській лікарні та 4-й міській поліклініці.
Москалькова додала, що місця проведення обстеження були обрані з урахуванням наявності в них висококваліфікованих фахівців і обладнання, необхідного для діагностики.
"У випадку, якщо обстеження покаже необхідність поглибленого лікування, воно буде своєчасно проведено", - додала вона.
"Нашу конструктивну співпрацю в справі захисту прав людини і допомоги людям, які опинилися в складній життєвій ситуації, допомагає ефективно вирішувати непрості проблеми: досить згадати історію з оголошенням голодування засуджених за тероризм Олегом Сенцовим", - зазначила Тетяна Москалькова.
Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалкьова відвідала українських полонених моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в необхідності надання трьом з них медичної допомоги.