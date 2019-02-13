Омбудсмен РФ підтвердила необхідність меддопомоги полоненим морякам

За її словами, Москалькова підтвердила, що Андрію Ейдеру, Андрію Артеменко та Василю Сороці дійсно потрібна медична допомога.

"Усі мої листи та звернення не були даремними і сподіваюся, що РФ прийме рішення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Хлопці мають пройти додаткове медичне обстеження та згідно з Третьою Женевською Конвенцією "Про поводження з військовополоненими" їх мають відправити на лікування до третьої (нейтральної) країни", - написала Денісова.

Раніше УНН повідомляв, що за словами російського омбудсмена Москалькової стан поранених українських моряків задовільний, але не надала підтверджень.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли й захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.