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Омбудсмен РФ підтвердила необхідність меддопомоги полоненим морякам

Омбудсмен РФ підтвердила необхідність меддопомоги полоненим морякам

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалкьова відвідала українських полонених моряків у СІЗО "Лефортово" та пересвідчилась у необхідності надання трьом з них медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

За її словами, Москалькова підтвердила, що Андрію Ейдеру, Андрію Артеменко та Василю Сороці дійсно потрібна медична допомога.

"Усі мої листи та звернення не були даремними і сподіваюся, що РФ прийме рішення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Хлопці мають пройти додаткове медичне обстеження та згідно з Третьою Женевською Конвенцією "Про поводження з військовополоненими" їх мають відправити на лікування до третьої (нейтральної) країни", - написала Денісова.

Раніше УНН повідомляв, що за словами російського омбудсмена Москалькової стан поранених українських моряків задовільний, але не надала підтверджень.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли й захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі у порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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