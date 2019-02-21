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Украинские пленные моряки начали проходить медицинское обследование

Украинские пленные моряки начали проходить медицинское обследование

Киев  •  УНН

 • 10642 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украинские военнопленные моряки, удерживаемые в СИЗО в “Лефортово”, начали проходить углублённое медицинское обследование. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает УНН.

“Руководство СИЗО „Лефортово“ и следствие ФСБ России провели переговоры с Департаментом здравоохранения города Москвы. В результате уже сегодня для проведения углублённого обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение 1-ю Градскую больницу”, — идется в сообщении.

Также омбудсмен РФ добавила, что украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр, соответственно, в 1-й Градской больнице и 4-й городской поликлинике.

Москалькова добавила, что места проведения обследования были выбраны с учётом наличия в них высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.

“В случае, если обследование покажет необходимость углублённого лечения, оно будет своевременно проведено”, — добавила она.

“Наше конструктивное сотрудничество в деле защиты прав человека и помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогает эффективно разрешать самые непростые проблемы: достаточно вспомнить историю с объявившим голодовку осуждённым за терроризм Олегом Сенцовым”, — отметила Татьяна Москалькова.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалкьова посетила украинских пленных моряков в СИЗО “Лефортово” и убедилась в необходимости предоставления трем из них медицинской помощи.

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