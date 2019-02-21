По делу моряков не стоит ожидать никаких сдвигов до выборов в Украине — Новиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Никаких сдвигов, по делу рассмотрения в суде апелляций на продление сроков содержания под стражей военнопленных украинских моряков, ожидать не стоит до выборов в Украине. Такое мнение высказал адвокат украинских военнопленных моряков Илья Новиков в интервью Эхо Москви, передает УНН.
Комментируя рассмотрение в суде апелляций по продлению ареста военнопленным морякам Илья Новиков считает, что никаких сдвигов не стоит ожидать до выборов президента в Украине.
“От перемены дат ничего не меняется. Ни по одной из этих апелляций никто, включая защиту, на ждал никакого другого решения кроме как оставить в силе. Мы понимаем, что для украинских выборов, по крайней мере, скорей всего, ничего существенного происходить не будет”, — сказал Новиков.
Напомним, украинские военнопленные моряки, удерживаемые в СИЗО в “Лефортово”, начали проходить углублённое медицинское обследование.
Как сообщал УНН, апелляционная инстанция Московского городского суда оставила в силе постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков до конца апреля.
Ранее сообщалось, что апелляционную жалобу по пленным морякам перенесли из-за проблем с переводом документов на украинский язык.
Как сообщал УНН, 13 февраля суд Москвы признал законным арест четверых украинских моряков до 24 апреля.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.