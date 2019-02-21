По делу моряков не стоит ожидать никаких сдвигов до выборов в Украине — Новиков

Комментируя рассмотрение в суде апелляций по продлению ареста военнопленным морякам Илья Новиков считает, что никаких сдвигов не стоит ожидать до выборов президента в Украине.

“От перемены дат ничего не меняется. Ни по одной из этих апелляций никто, включая защиту, на ждал никакого другого решения кроме как оставить в силе. Мы понимаем, что для украинских выборов, по крайней мере, скорей всего, ничего существенного происходить не будет”, — сказал Новиков.

Напомним, украинские военнопленные моряки, удерживаемые в СИЗО в “Лефортово”, начали проходить углублённое медицинское обследование.

Как сообщал УНН, апелляционная инстанция Московского городского суда оставила в силе постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков до конца апреля.

Ранее сообщалось, что апелляционную жалобу по пленным морякам перенесли из-за проблем с переводом документов на украинский язык.

Как сообщал УНН, 13 февраля суд Москвы признал законным арест четверых украинских моряков до 24 апреля.



25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.