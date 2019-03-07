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Військовополоненого Терещенка обмежують у спілкуванні з родиною - адвокат

Військовополоненого Терещенка обмежують у спілкуванні з родиною - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На всі заяви про побачення і дзвінки сім'ї військовополонений український моряк Володимир Терещенко отримав відмову від слідства, а листи від рідних йому не передають, хоча вони йому пишуть мінімум два рази на тиждень. Про це повідомила його адвокат Анастасія Георгіївська в Facebook, передає УНН.

"Утримуваного в СІЗО Лефортово військовополоненого українського моряка Володимира Терещенка обмежують у спілкуванні з родиною, що є очевидним порушенням 8 статті Європейської Конвенції", - говориться в повідомленні.

За словами адвоката, на всі заяви про побачення і дзвінки сім'ї він отримав відмову від слідства. Листи від рідних йому не передають взагалі, хоча вони йому пишуть мінімум два рази на тиждень. Нещодавно його первелі в стару камеру без гарячої води.

Адвокат запевняє, що не дивлячись на це, здоров'я у нього в порядку, а настрій бойовий.

УНН раніше повідомляв, що Військовополонених моряків хочуть відправити на психіатричну експертизу.

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