Военнопленного Терещенко ограничивают в общении с семьей - адвокат

"Содержащегося в СИЗО Лефортово военнопленного украинского моряка Владимира Терещенко ограничивают в общении с семьей, что является очевидным нарушением 8 статьи Европейской Конвенции", - говорится в сообщении.



По словам адвоката, на все заявления о свидании и звонках семье он получил отказ от следствия. Письма от родных ему не передают вообще, хотя они ему пишут минимум два раза в неделю. Недавно его первели в старую камеру без горячей воды.

Адвокат уверяет, что не смотря на это, здоровье у него в порядке, а настроение боевое.



УНН ранее сообщал, что Военнопленных моряков хотят отправить на психиатрическую експертизу.