Военнопленного Терещенко ограничивают в общении с семьей - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На все заявления о свидании и звонках семье военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко получил отказ от следствия, а письма от родных ему не передают, хотя они ему пишут минимум два раза в неделю. Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская в Facebook, передает УНН.
"Содержащегося в СИЗО Лефортово военнопленного украинского моряка Владимира Терещенко ограничивают в общении с семьей, что является очевидным нарушением 8 статьи Европейской Конвенции", - говорится в сообщении.
По словам адвоката, на все заявления о свидании и звонках семье он получил отказ от следствия. Письма от родных ему не передают вообще, хотя они ему пишут минимум два раза в неделю. Недавно его первели в старую камеру без горячей воды.
Адвокат уверяет, что не смотря на это, здоровье у него в порядке, а настроение боевое.
УНН ранее сообщал, что Военнопленных моряков хотят отправить на психиатрическую експертизу.