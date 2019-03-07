У РФ ще двом українським морякам призначили психіатричну експертизу - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Слідче управління ФСБ Росії сьогодні провело слідчі дії щодо ще двох українських військовополонених моряків Василя Сороки і Віктора Беспальченко. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Як і в відношенні шістьох військовополонених в попередні дні, сьогодні двом військовополоненим були представлені для ознайомлення постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - написав Полозов.
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Полозов додав, що адвокати заявили про неприпустимість проведення подібної експертизи, як непередбачуваної третьої Женевською конвенцією.
Адвокат зазначив, що слідство не надало інформацію щодо направлення до компетентних органів України відповідного запиту про витребування інформації про стан психічного здоров'я військовополонених.
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"У зв'язку з тим, що слідство має намір проводити експертизу незалежно від позиції захисту, адвокатами були заявлені клопотання про присутність при проведенні експертизи в зв'язку з необхідністю надання юридичної допомоги військовополоненим", - додав Полозов.
За поточний тиждень проведення психолого-психіатричної експертизи було призначено відносно восьми військовополонених моряків.
Адвокат також додав, що на наступному тижні планується проведення психолого-психіатричної експертизи ще відносно дванадцяти військовополонених.
Нагадаємо, 5 березня відбулися слідчі діъ відносно трьох полонених моряків Сергія Цібізова, Романа Мокряка і Юрія Без'язичного.